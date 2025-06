IND vs ENG 1st Test: साई सुदर्शन ने लीड्स में टेस्ट डेब्यू किया, करुण नायर की 8 साल बाद भारत की प्लेइंग 11 में वापसी

IND vs ENG 1st Test: तमिलनाडु के सनसनीखेज खिलाड़ी साई सुदर्शन ने शुक्रवार को लीड्स के हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले मैच में अपना टेस्ट डेब्यू किया। टॉस से पहले टीम की बैठक में सुदर्शन को चेतेश्वर पुजारा से टेस्ट कैप लेते हुए देखा गया। टॉस बेन स्टोक्स के पक्ष में गया और इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

सुदर्शन भारत की टेस्ट कैप पाने वाले 317वें खिलाड़ी हैं और संभवत: वह भारत के नए नंबर 3 के रूप में अपनी पहली पारी खेलेंगे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी तकनीक को रिकॉर्ड तोड़ आईपीएल 2025 सीजन के बाद काफी प्रशंसा मिली, जहां वह 759 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त हुए।

सुदर्शन इससे पहले 2023 और 2024 में सरे के साथ दो काउंटी मैचों में 35 के औसत से खेल चुके हैं। टीम के लिए अपने आखिरी मैच में, सुदर्शन ने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजी परिस्थितियों में अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया। कुल मिलाकर, 23 वर्षीय खिलाड़ी ने 2022 में अपने पदार्पण के बाद से 29 एफसी मैचों में 39.93 की औसत से 1957 रन बनाए हैं।

