IND vs ENG, 1st ODI: कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने गुरुवार को पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की। नागपुर में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 249 रनों के लक्ष्य को 38.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से शुभमन गिल ने सबसे बड़ी पारी खेली। तीसरे क्रम में बल्लेबाजी करने आए गिल ने 96 गेंदों में 87 रनों की पारी खेली। जिसमें उन्होंने 14 चौके लगाए। वह 13 रनों से अपना शतक चूक गए।

गिल ने पहले अय्यर के साथ मिलकर 64 गेंदों में 94 रनों की साझेदारी निभाई। फिर उन्होंने अक्षर पटेल के साथ 108 रनों की शतकीय पार्टनरशिप की, जो 107 गेंदों में आई। उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने कमाल की पारी खेली। उन्होंने तेज गति से खेलते हुए भारतीय टीम को संभालने का प्रयास किया और शुरुआती विकेट गंवाने के दबाव से बाहर निकाला। अय्यर ने 36 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली। इस पारी में उनके 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

अय्यर ने आते ही इंग्लिश गेंदबाजों पर प्रहार किया। अय्यर के आउट होने के बाद अक्षर पेटल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। ने 47 गेंदो में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की सलामी जोड़ी रन बनाने में नाकाम रही। डेब्यूटेंट यशस्वी जायसवाल 15 (22) रनों पर जोफ्रा आर्चर के शिकार बने। वहीं आउट ऑफ फार्म चल रहे कप्तान रोहित शर्मा भी 2 (7) रन जोड़े। शाकिब महमूद की गेंद पर कैच आउट हुए।

