IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: 120 गेंद, 6 विकेट, 22 छक्का, 25 चौके और 297 रन, देखें वीडियो

Highlights IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: संजू सैमसन ने भारत के लिये सबसे तेज शतक जड़ा। IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: T20I पारी में सर्वाधिक बाउंड्री लगाने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया। IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: भारत ने 47 चौके और छक्के मारे।

IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चौके और छक्के की बारिश हुई। भारत ने 120 गेंद खेलकर 297 रन बनाए। इस दौरान 22 छक्का और 25 चौके मारे। T20I पारी में सर्वाधिक बाउंड्री लगाने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया। भारत ने 47 चौके और छक्के मारे। संजू सैमसन ने भारत के लिये सबसे तेज शतक जड़ा और उनके पहले शतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को तीसरे और आखिरी टी20 मैच में छह विकेट पर 297 रन बनाये।

सैमसन ने 40 गेंद में शतक बनाया। वह 47 गेंद में आठ छक्कों और 11 चौकों की मदद से 111 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव (75) के साथ 70 गेंदों में 173 रन जोड़े । हार्दिक पंड्या ने 18 गेंद में 47 रन बनाये। कप्तान सूर्यकुमार और हार्दिक पांड्या ने जमकर हाथ खोले।

🎥 WATCH



Sensational Samson entertains Hyderabad with maiden T20I ton!



Sit back and enjoy that special knock 🔽 #TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/fbmKZseQMd — BCCI (@BCCI) October 12, 2024

IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: एक T20I पारी में सर्वाधिक छक्के

26 - नेपाल बनाम मंगोलिया, हांग्जो, 2023

23 - जापान बनाम चीन, मोंग कोक, 2024

22 - अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड, देहरादून, 2019

22 - वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 2023

22 - भारत बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024

IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: एक T20I पारी में सर्वाधिक बाउंड्री

47 - भारत बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024

43 - चेक गणराज्य बनाम तुर्की, इलफोव काउंटी, 2019

42 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

42 - भारत बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017

41 - श्रीलंका बनाम केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

41 - अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड, देहरादून, 2019

भारत के गेंदबाज़ों ने T20I पारी की पहली गेंद पर विकेटः

भुवनेश्‍वर कुमार (तीन बार)

हार्दिक पंड्या

अर्शदीप सिंह

मयंक यादव

बांग्लादेश के बल्लेबाज टी20 पारी की पहली ही गेंद पर आउटः

तमीम इकबाल बनाम अफगानिस्तान, देहरादून, 2018

तमीम इक़बाल बनाम वेस्ट इंडीज़, बैसेटेरे, 2018

तंज़ीद हसन बनाम नेपाल, सेंट विंसेंट, 2024

परवेज़ हुसैन इमोन बनाम भारत, हैदराबाद, 2024