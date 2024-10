IND vs BAN : संजू सैमसन ने जड़ा 40 गेंदों में अपना पहला T20I शतक, एक ओवर में लगाए 5 छक्के

IND vs BAN 3rd T20I: भारतीय ओपनर संजू सैमसन ने शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का शतक लगाया। उनकी ये मेडन सेंचुअरी बेहद विस्फोटक अंदाज में आई। उन्होंने इसके लिए मात्र 40 गेंदों का सामना किया। जिसमें उनके 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उन्होंने 47 गेंदों में 111 रनों की पारी खेली। 14वें ओवर की चौथी गेंद में सैमसन आउट हुए। वह मुस्तफ़िज़ुर की गेंद में मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट हुए।

इससे पहले उन्होंने राशिद होसैन के ओवर में 30 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज ने पहली गेंद को छोड़कर आखिरी की पांच गेंदों में लगातार 5 छक्के जड़े। जबकि इससे पूर्व केवल 22 गेंदों में अर्धशतक लगाया। सैमसन शुरुआत से ही विस्फोटक अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर टी-20 मैच में पावरप्ले में 82 रन बनाए। जो टीम इंडिया का सर्वोच्च पावरप्ले स्कोर है। सैमसन के इस आतिशी शतक की वजह से टीम इंडिया अपने बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है।

