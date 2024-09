Ind vs Ban, 1st Test: भारत ने बांग्लादेश को 149 रन पर किया ढेर, बुमराह ने झटके 4 विकेट, पहली पारी में 227 रन की बढ़त

India vs Bangladesh, 1st Test: भारत ने टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे दिन बांग्लादेश की पूरी टीम को पहली पारी में 149 रन पर ढेर कर दिया। जबकि भारत ने पहली पारी में में अपने सभी विकेट गंवाते हुए 376 रन बनाए हैं। इस प्रकार भारत पहली पारी में बांग्लादेश से 227 रन आगे हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मेहमान टीम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया।

भारतीय सीमर ने बांग्लादेश की लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया। बुमराह ने अपने 11 ओवर में 4 विकेट लिए। इन विकेट के साथ ही वह 400 अंतरराष्ट्रीय विकेट तक पहुँचने वाले छठे भारतीय बन गए। बुमराह के टेस्ट में 162 विकेट, वनडे में 149 विकेट और क्रिकेट सबसे छोटे प्रारूप टी20 में 89 विकेट हैं। पहली पारी में बुमराह के अलावा आकाश दीप, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट लिए। बता दें कि बांग्लादेश ने भारत में अपना दूसरा सबसे कम स्कोर दर्ज किया।

भारत में बांग्लादेश का सबसे कम टेस्ट स्कोर

106 (22 नवंबर, 2019 - ईडन गार्डन्स, कोलकाता)

150 (14 नवंबर, 2019 - होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर)

195 (22 नवंबर, 2019 - ईडन गार्डन्स, कोलकाता)

