IND vs AUS: वीडियो- कोहली ने लाबुशेन का अपने अंदाज में किया क्रीज पर स्वागत, हुआ वायरल, देखिए

World Cup 2023 Final: विश्वकप 2023 का खिताबी मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने दो विकेट गंवा दिए और मार्नस लाबुशेन क्रीज पर आए तब विराट कोहली जिस अंदाज में उनका स्वागत किया वह अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल लाबुशेन जब क्रीज पर आए तब स्मिथ का विकेट गंवा कर कंगारू टीम संकट में फंसी नजर आ रही थी। भारतीय गेंदबाज हावी होकर गेंदबाजी कर रहे थे। इस समय कोहली ने अपने चिर परिचित में ताली बजाकर कुछ कहते हुए लाबुशेन का स्वागत किया।

Agressive King Kohli. We were missing this version of Virat Kohli! pic.twitter.com/P5gsWdh4Ta