IND vs AUS, ODI World Cup 2023: टूट गए सभी रिकॉर्ड, डिज्नी-हॉटस्टार पर 5.9 करोड़ दर्शकों ने देखा, भारत बनाम पाकिस्तान लीग से कई गुना आगे निकले

IND vs AUS, ODI World Cup 2023: रविवार को करोड़ों फैंस टूट गए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी वनडे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6ठीं बार खिताब पर कब्जा कर लिया। विराट कोहली को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

कोहली ने 11 पारियों में तीन शतक और छह अर्द्धशतक सहित 765 रन बनाए। 35 वर्षीय खिलाड़ी का औसत 95.62 का रहा और उन्होंने 90.31 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 63 गेंदों पर 54 रन बनाए। विश्व कप अभियान के दौरान, कोहली ने सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अपने 50 वें वनडे शतक तक पहुंच गए, जो उन्होंने बनाया था।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच को डिज्नी-हॉटस्टार पर रिकॉर्ड 5.9 करोड़ दर्शकों ने देखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने यह जानकारी दी। डिज्नी-हॉटस्टार के मुताबिक, इस रिकॉर्ड के साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच में बना 5.3 करोड़ दर्शकों का रिकॉर्ड भी टूट गया।

ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक बयान में कहा, डिज्नी-हॉटस्टार पर फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दर्शकों की सबसे अधिक संख्या लगभग 5.9 करोड़ दर्ज की गई। बयान के मुताबिक, विश्व कप प्रतियोगिता में भारत बनाम पाकिस्तान के लीग मैच में 3.5 करोड़ दर्शकों ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मैच देखा था।

डिज्नी-हॉटस्टार इंडिया के प्रमुख साजिथ शिवानंदन ने कहा, ''डिज्नी-हॉटस्टार पर 5.9 करोड़ दर्शकों ने फाइनल मैच देखा, जिसने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के अटूट समर्थन ने हमें लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग में नयी ऊंचाइयां छूने के लिए लगातार प्रेरित किया है।''

