IND vs AUS LIVE Cricket Score, 3rd Test Day 2: दूसरे सेशन का खेल शुरू, मैदान में डटे ट्रेविस और स्टीव; चौथे विकेट के इंतजार में भारत

IND vs AUS LIVE Cricket Score, 3rd Test Day 2: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में भारत, ऑस्ट्रेलिया से आगे नजर आ रहा है। टेस्ट के दूसरे दिन का दूसरा सेंशन शुरू हो गया है। ऐसे में भारत चौथे विकेट की ओर ध्यान लगाए बैठा है। वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना दबदबा जारी रखा जिससे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविवार तक लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन पर तीन विकेट गंवा दिये।

बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों उस्मान ख्वाजा (21) और नाथन मैकस्वीनी (नौ) को चलता किया तो वहीं नीतिश कुमार रेड्डी ने मार्नस लाबुशेन को पवेलियन की राह दिखायी। भारतीय तेज गेंदबाजों के दबाव के बावजूद ऑस्ट्रेलिया सत्र में 76 रन बनाने में सफल रहा। लंच के विश्राम के समय स्टीव स्मिथ 25 और ट्रेविस हेड 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

मैच के शुरुआती दिन का ज्यादातर खेल बारिश की भेंट चढ़ने के कारण दूसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 28 रन से आगे से की बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उन्होंने दिन के चौथे ओवर में ख्वाजा को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। बुमराह ने इस श्रृंखला में ख्वाजा को तीसरी बार आउट किया तो वही पंत ने टेस्ट में अपना 150 वां कैच पकड़ा।

भारतीय गेंदबाजी के अगुआ बुमराह ने अपने अगले ओवर में मैकस्वीनी को पवेलियन की राह दिखायी। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरे स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गयी। शुरुआती सफलता के बाद भारत दबाव बनाए रखने में सफल रहा लेकिन स्मिथ और लाबुशेन ने क्रीज पर समय बिताने के लिए रक्षात्मक खेल का सहारा लिया। स्मिथ के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने स्टंप को निशाना बनाकर गेंदबाजी की।

आकाश दीप और मोहम्मद सिराज ने स्मिथ और लाबुशेन के खिलाफ सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी की लेकिन उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिल सके। बुमराह को गेंदबाजी से विश्राम देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद रेड्डी को थमाई और इस हरफनमौला खिलाड़ी ने लाबुशेन की 55 गेंद तक चली सतर्क पारी का अंक किया।

लाबुशेन ने आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और दूसरे स्लिप में कोहली ने अच्छा कैच लपका। ऑस्ट्रेलिया की टीम 75 रन पर तीन विकेट गंवा कर मुश्किल में थी। पिछले मैच के शतकवीर ट्रेविस हेड ने क्रीज पर आते ही कुछ अच्छे शॉट खेले और ऑस्ट्रेलिया ने रनों का शतक पूरा किया।

इस सत्र में सिराज के मैदान से बाहर से भारतीय खेमी की चिंता बढ़ गयी थी लेकिन वह वापस लैटे। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 37 वें ओवर में दूसरा गेंद डालने के बाद उन्होंने फिजियो को मैदान पर बुलाया और पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर चले गये। वह हालांकि लंच से पहले क्षेत्ररक्षण करने के लिए मैदान पर वापस आ गये।

ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविवार को यहां लंच तक अपनी पहली पारी में तीन विकेट पर 104 रन बना लिये। लंच के विश्राम के समय स्टीव स्मिथ 25 और ट्रेविस हेड 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए जबकि नीतिश कुमार रेड्डी को एक सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 28 रन से आगे से की थी। मैच के पहले दिन बारिश के कारण सिर्फ 13.2 ओवर का खेल हो सका था। पांच मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है।