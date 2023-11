IND vs AUS Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले आईसीसी ने शेयर की नरेंद मोदी स्टेडियम की तस्वीरें

Highlights IND vs AUS Final: आईसीसी ने शेयर की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीरें World Cup 2023 Final: भारत vs ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबला India vs Australia World Cup 2023: वर्ल्ड कप 2023 फाइनल लाइव स्कोरकार्ड

IND vs AUS, Narendra Modi Stadium: अहमदाबाद का नरेन्द्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है, इस स्टेडियम में रविवार को वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, इसमें 132000 फैंस मैच देख सकते हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था, जिसमें 90 हजार दर्शकों के बैठने का इंतजाम था, नरेंद मोदी स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है, इसमें प्रैक्टिस के लिए 6 इंडौर पिच हैं और 3 आउटडोर पिच हैं।

प्रधानमंत्री मोदी, कपिल, धोनी की मौजूदगी के बीच एयर शो और रंगारंग कार्यक्रम बनायेंगे विश्व कप फाइनल को खास

कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने 1983 में जब विश्व कप का खिताब जीता था तब टीम के खिलाड़ियों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार देने के लिए क्रिकेट की प्रशंसक लता मंगेशकर को ‘कॉन्सर्ट’ करना पड़ा था। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम 2011 में जब दूसरी बार विश्व चैम्पियन बनीं तब तक बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) अरब रुपये का मलिक बन चुका था। इन 28 वर्षों में क्रिकेट महज खेल से एक उद्योग बन गया था। इसके 12 साल के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम रविवार को अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उतरेगी।

इन 12 वर्षों के दौरान क्रिकेट देश के लिए ‘सॉफ्ट पावर’ बन गया है। ‘सॉफ्ट पावर’ किसी देश के अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए खेल और संस्कृति के उपयोग को दर्शाता हैं। क्रिकेट भारत को न केवल खेल समुदाय में बल्कि बड़े संदर्भ में सामाजिक-राजनीतिक रूप से भी अपनी ताकत दिखाने का मौका देता है। रविवार को फाइनल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति, भारतीय वायु सेना का एक एयर-शो, दो पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान कपिल और धोनी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहेंगे जिससे मुकाबले की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सब के बीच खेल, मनोरंजन और राजनीति की दुनिया से कई नामचीन हस्तियां भी वहां मौजूद होंगी। बॉलीवुड संगीत निर्देशक प्रीतम, गायिका जोनिता गांधी और कोक स्टूडियो के गुजराती गायक आदित्य गढ़वी सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।

टॉस से पहले और पारी के बीच में होने वाले कार्यक्रम में मुंबई के 500 कलाकार बॉलीवुड गानों पर थिरकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए और दुनिया भर में टीवी के बड़े दर्शकों के लिए यह क्रिकेट मैच भारत के ‘सॉफ्ट पावर’ को दर्शायगा। स्टेडियम के अंदर लगभग 1.30 लाख दर्शक मौजूद होंगे जबकि लगभग एक अरब लोग टेलीविजन या ऑनलाइन माध्यम से मैच देखेंगे तो उन्हें भारतीय टीम के लिए खिताब से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। भारत के हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी मैदान नीले रंग की जर्सी पहने प्रशंसकों से भरा होगा। स्टेडियम के बाहर टीम के नकली पोशाक का उद्योग भी चरम पर होगा। जहां प्रशंसकों में 18 नंबर (विराट कोहली) और 45 नंबर (रोहित शर्मा) की संख्या वाली जर्सी खरीदने की होड़ होगी। यह मुकाबला हर मामले में लोगों के लिए यादगार होगा लेकिन यह देखना होगा कि रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत चैम्पियन बनता है या नहीं।

विश्व कप फाइनल में मैदानी अंपायर होंगे इंग्लैंड के इलिंगवर्थ और कैटलबोरो

इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ और रिचर्ड कैटलबोरो रविवार को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होने वाले विश्व कप फाइनल में मैदानी अंपायर होंगे। कैटलबोरो 2015 विश्व कप फाइनल में भी अंपायरिंग कर चुके हैं जिससे यह उनका दूसरा मौका होगा। तब उनके साथ दूसरे अंपायर कुमार धर्मसेना थे। मेजबान देश 2011 में अपनी सरजमीं पर जीते गये खिताब की उपलब्धि को दोहराना चाहेगा। इलिंगवर्थ का भी यह दूसरा विश्व कप फाइनल होगा लेकिन पहली बार वह मैच अधिकारी के तौर पर मौजूद होंगे। वह 1992 विश्व कप में बतौर खिलाड़ी खेले थे। फाइनल के लिए अन्य अधिकारियों में त्रिनिदाद एवं टोबैगो के जोएल विल्सन तीसरे अंपायर, न्यूजीलैंड के क्रिस गाफाने चौथे अंपायर और मैच रैफरी जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रोफ्ट होंगे। ये सभी सेमीफाइनल की अंपायरिंग टीम का हिस्सा थे। इलिंगवर्थ और कैटलबोरो इस हफ्ते हुए सेमीफाइनल के दौरान मैदानी अंपायर थे। इलिंगवर्थ मुंबई में भारत की न्यूजीलैंड पर जीत और कैटलबोरो कोलकाता में आस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका पर जीत के दौरान मौजूद थे।