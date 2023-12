IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने महिला टेस्ट में भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर बनाया, 219 रन पर हुई ऑल आउट, भारत का स्कोर 98/1

Highlights तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर ने झटके 4 विकेट AUS के लिए मूनी और मैकग्राथ के बीच हुई 80 रन की साझेदारी भारत ने खेल समाप्त होने तक बनाए 98/1 रन

मुंबई: ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने एकमात्र मुकाबले के दौरान भारत के खिलाफ महिला टेस्ट में अपना सबसे कम स्कोर दर्ज किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती ओवर में ही सलामी बल्लेबाज फोबे लीचफील्ड को शून्य पर रन आउट कर दिया।

तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर के चार विकेट की अगुवाई में भारत ने पहले दो सत्र में आठ विकेट चटकाये और पारी 77.4 ओवर में 219 रन पर समाप्त की। ऑफ स्पिनर स्नेह राणा ने तीन विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने दो विकेट लिए।

