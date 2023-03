IND vs AUS: 24 गेंद, 11 रन और 6 विकेट, भारतीय बॉलर ने ऐसे किया ऑस्ट्रेलिया को आउट

Highlights पहले घंटे में 16 ओवर में 30 रन जोड़े और इस दौरान कोई विकेट नहीं गंवाया। ऑस्ट्रेलिया के अंतिम छह विकेट सिर्फ 11 रन पर चटकाकर उसे 197 रन पर रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 88 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की।

IND vs AUS: तेज गेंदबाज उमेश यादव और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत को वापसी दिलाते हुए गुरुवार को यहां ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 197 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिन की सकर्त शुरुआत करते हुए पहले घंटे में 16 ओवर में 30 रन जोड़े और इस दौरान कोई विकेट नहीं गंवाया।

भारत ने हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंतिम छह विकेट सिर्फ 11 रन पर चटकाकर उसे 197 रन पर रोक दिया। उमेश (12 रन पर तीन विकेट) और अश्विन (44 रन पर तीन विकेट) ने सुबह के सत्र में तीन-तीन विकेट चटकाए जबकि पहले दिन रविंद्र जडेजा (78 रन पर चार विकेट) ने चार विकेट हासिल किए थे।

An action-packed opening session on day two saw India fight their way back into the match.#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/FFaPxt9fIYpic.twitter.com/GBtTAmlF9k — ICC (@ICC) March 2, 2023

भारत कल पहली पारी में 109 रन ही बना सका था जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 88 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। भारत ने दूसरी पारी में लंच तक बिना विकेट खोए 13 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा पांच जबकि शुभमन गिल चार रन बनाकर खेल रहे हैं। मेजबान टीम अब भी ऑस्ट्रेलिया से 75 रन से पीछे है।

Australia lose their last six wickets for only 11 runs!



Can India continue their momentum in the second innings?#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/FFaPxt9fIYpic.twitter.com/7TapXdeu5k — ICC (@ICC) March 2, 2023

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 156 रन से की। भारत को पहले घंटे में कोई विकेट नहीं लिया लेकिन मोहम्मद सिराज और जडेजा ने पीटर हैंड्सकॉम्ब (19) और कैमरन ग्रीन (21) को आसानी से रन नहीं बनाने दिए। भारत ने हैंड्सकॉम्ब को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी को सिमटने में अधिक समय नहीं लगा।

बेहद रक्षात्मक रवैये के साथ खेल रहे हैंड्सकॉम्ब ने अश्विन की गेंद पर शॉर्ट लेग पर श्रेयस अय्यर को कैच थमाया। अश्विन को दिन के अपने पहले ओवर के लिए लगभग एक घंटा इंतजार करना पड़ा लेकिन उन्होंने गेंद हाथ में आते ही अपना जलवा दिखाया।

हैंड्सकॉम्ब को आउट करने के बाद उन्होंने एलेक्स कैरी (03) और नाथन लियोन (05) को भी पवेलियन भेजा। उमेश ने इस बीच स्टंप्स को निशाना बनाया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में ग्रीन को पगबाधा किया और फिर लगातार ओवरों में मिशेल स्टार्क (01) और टॉड मर्फी (00) को बोल्ड किया।