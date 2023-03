IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया 197 पर आउट, जडेजा ने झटके 4 विकेट, अश्विन और उमेश ने तीन-तीन विकेट चटकाए, भारत 75 रन पीछे

Highlights ऑस्ट्रेलिया टीम को पहली पारी में 88 रन की बढ़त हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन 197 पर आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 60 रन बनाए।

IND vs AUS: भारत ने दूसरे दिन लंच से पहले कमाल का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया के बॉलर ने शानदार कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन 197 पर आउट कर दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम को पहली पारी में 88 रन की बढ़त हासिल हुई।

ICYMI - 𝟭𝟬𝟬𝘁𝗵 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 in India for @y_umesh 💪



What a ball that was from Umesh Yadav as he cleans up Mitchell Starc to grab his 100th Test wicket at home. #INDvAUSpic.twitter.com/AD0NIUbkGB — BCCI (@BCCI) March 2, 2023

An action-packed opening session on day two saw India fight their way back into the match.#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/FFaPxt9fIYpic.twitter.com/GBtTAmlF9k — ICC (@ICC) March 2, 2023

टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 4 ओवर में 13 रन बना लिए है। टीम इंडिया अभी भी 75 रन पीछे है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन दूसरी पारी में लंच तक बिना विकेट खोए 13 रन बनाए। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने चार जबकि रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

पहली पारी में 88 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम अब भी ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के स्कोर से 75 रन पीछे है। लंच के समय रोहित शर्मा पांच जबकि शुभमन गिल चार रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भारत के पहली पारी के 109 रन के जवाब में 197 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 60 रन बनाए।