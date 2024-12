Virat Kohli-MCG fans: सैम कोंस्टास के बाद फैंस से भिड़े किंग कोहली?, 22 सेकेंड वीडियो वायरल, देखिए

Highlights जुर्माना लगाया गया और एक डिमेरिट अंक दिया गया। स्कॉट बोलैंड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हो गये। 22 सेकेंड के वीडियो में कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा।

Virat Kohli-MCG fans: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट में आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस जाते समय हूटिंग का सामना करना पड़ा और दर्शकों ने उनका मजाक भी बनाया। इसके बाद वह मुड़कर दर्शकों के साथ कुछ देर तक बहस करने लगे। कोहली का व्यवहार मौजूदा चौथे टेस्ट में चर्चा का विषय बन गया है जिसमें उन्होंने पहले दिन पदार्पण करने वाले 19 वर्षीय सैम कोंस्टास को कंधे से धक्का दिया था। इसके परिणामस्वरूप उन पर जुर्माना लगाया गया और एक डिमेरिट अंक दिया गया।

Virat Kohli almost recreated that incident with a CSK fan at Wankhede 😭😭 pic.twitter.com/35qDBKxuv3

Booing vs "Kohli, Kohli" 🗣



It's the #ToughestRivalry between fans in the stands at the MCG! 🔥#AUSvINDOnStar 👉 4th Test, Day 2 | LIVE NOW! #BorderGavaskarTrophypic.twitter.com/duTJ3ZYwP4— Star Sports (@StarSportsIndia) December 27, 2024