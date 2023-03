IND vs AUS 4th Test: अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने किया कमाल, 4 मैच की सीरीज में झटके 47 विकेट और जोड़े 221 रन

Highlights ऑस्ट्रेलिया पहले ही डब्ल्यूटीसी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। डब्ल्यूटीसी का फाइनल सात जून से लंदन के द ओवल में खेला जायेगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी बार टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की है।

IND vs AUS 4th Test: आखिरकार चौथा मैच ़्ड्रा रहा। भारत ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। भारत ने लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की जोड़ी ने कमाल कर दिया।

रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की जोड़ी को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। जोड़ी ने 4 मैचों की सीरीज मं 47 विकेट झटके और बल्ले से भी 221 रन जोड़े। इस टेस्ट में केवल 21 विकेट गिरे। 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट के बाद भारत में किसी टेस्ट में सबसे कम विकेट (मौसम प्रभावित टेस्ट को छोड़कर) है।

2013: आर अश्विन (29 विकेट, 20 रन)

2017: आर जडेजा (25 विकेट, 127 रन)

2023: आर अश्विन (25 विकेट, 86 रन) और आर जडेजा (22 विकेट, 135 रन)।

2016/17-भारत: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की

2018/19-ऑस्ट्रेलिया: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की

2020/21-ऑस्ट्रेलिया: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की

2022/23- भारत: भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की और लगातार चार बीजीटी सीरीज जीता।

भारतीय टीम लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल क्वालिफिकेशन के बाद खुशी होगी लेकिन मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा अच्छी तरह से जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में एक अलग मुकाबला होगा जहां पिच निश्चित रूप से भारतीय स्पिनरों की मदद नहीं करेगी जैसा उसने इस सीरीज के पहले तीन टेस्ट में किया था।

For his calm, composed and patient century in the final Test, Virat Kohli - our Player of the Match 🔝#TeamIndia | #INDvAUSpic.twitter.com/tfFftZ8HO5