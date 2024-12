IND vs AUS 3rd Test: स्थानीय सितारे उस्मान ख्वाजा और युवा नाथन मैकस्वीनी ने अच्छी रक्षात्मक तकनीक का प्रयोग करके जसप्रीत बुमराह के पहले स्पैल को संभलकर खेला लेकिन तीसरे टेस्ट के पहले दिन बारिश के कारण सिर्फ 13.2 ओवर फेंके जा सके जिसमें आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बिना किसी नुकसान के 28 रन तक बना लिये।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शनिवार का स्कोर इस प्रकार है।

आस्ट्रेलिया पहली पारी : उस्मान ख्वाजा नाबाद 19 नाथन मैकस्वीनी नाबाद 4 अतिरिक्त : पांच रन योग : 13 . 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 28 रन गेंदबाजी : जसप्रीत बुमराह 6 . 3 . 8 . 0 मोहम्मद सिराज 4 . 2 . 13 . 0 आकाश दीप 3.2 . 2 . 2 . 0

खराब मौसम के कारण पहले सत्र के बाद कोई खेल नहीं हो सका। मौसम विभाग ने अगले चार दिन भी बारिश का अनुमान जताया है । ख्वाजा 47 गेंद में 19 और मैकस्वीनी 33 गेंद में चार रन बनाकर खेल रहे हैं । टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा खुश होंगे कि आस्ट्रेलियाई सलामी जोड़ी ज्यादा रन नहीं बना सकी लेकिन उनके गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खेलने के लिये मजबूर ही नहीं किया ।

