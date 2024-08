IND VS AUS 2024: 3 मैच की वनडे सीरीज, राहुल द्रविड़ के बेटे समित टीम इंडिया शामिल, यहां देखें टीम लिस्ट

Highlights IND VS AUS 2024: भारतीय टीम का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मोहम्मद अमान करेंगे। IND VS AUS 2024: टीम के बीच चेन्नई में दो चार दिवसीय मैच खेले जाएंगे। IND VS AUS 2024: भारतीय टीम की कप्तानी मध्य प्रदेश के सोहम पटवर्धन करेंगे।

IND VS AUS 2024: भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी श्रृंखला के लिए भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 21, 23 और 26 सितंबर को पुडुचेरी में होगी जिसमें भारतीय टीम का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के मोहम्मद अमान करेंगे। इसके बाद इन दोनों टीम के बीच चेन्नई में दो चार दिवसीय मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 30 सितंबर से जबकि दूसरा मैच सात अक्टूबर से शुरू होगा। इन दोनों मैच में भारतीय टीम की कप्तानी मध्य प्रदेश के सोहम पटवर्धन करेंगे।

एकदिवसीय सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम: रुद्र पटेल, साहिल पारख, कार्तिकेय केपी, मोहम्मद अमान (कप्तान), किरण चोरमाले, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह पंगालिया (विकेटकीपर), समित द्रविड़, युधाजीत गुहा, समर्थ एन, निखिल कुमार, चेतन शर्मा, हार्दिक राज, रोहित राजावत, मोहम्मद एनान।

चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम: वैभव सूर्यवंशी, नित्या पंड्या, विहान मल्होत्रा, सोहम पटवर्धन (कप्तान), कार्तिकेय केपी, समित द्रविड़, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह पंगलिया (विकेटकीपर), चेतन शर्मा, समर्थ एन, आदित्य रावत, निखिल कुमार, अनमोलजीत सिंह, आदित्य सिंह, मोहम्मद एनान। भाषा पंत पंत

ऑलराउंडर समित वर्तमान में बेंगलुरु में चल रही केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी में मैसूर वॉरियर्स के लिए खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में समित अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सात पारियों में 82 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 33 रन है। उन्हें अभी तक टूर्नामेंट में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला है।

समित ने हालांकि इस साल के शुरू में कूच बेहार ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था और कर्नाटक को पहली बार चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस 18 वर्षीय खिलाड़ी ने आठ मैचों में 362 रन बनाए और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 98 रन की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा उन्होंने टूर्नामेंट में 16 विकेट लिए थे। इनमें मुंबई के खिलाफ फाइनल में लिए गए दो विकेट भी शामिल हैं।