IND VS AUS 2023: राहुल को कप्तानी, रोहित और विराट को आराम, 22 सितंबर से वनडे सीरीज, यहां देखें टीम लिस्ट

IND VS AUS 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 सितंबर से शुरू होने वाली तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। केएल राहुल को पहले दो मैच के लिए कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया है।

Squad for the 1st two ODIs:



KL Rahul (C & WK), Ravindra Jadeja (Vice-captain), Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ishan Kishan (wicketkeeper), Shardul Thakur, Washington Sundar, R Ashwin, Jasprit Bumrah, Mohd. Shami, Mohd. Siraj, Prasidh…