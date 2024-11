IND vs AUS 1st Test Day 2: कंगारू बॉलर पर टूट पड़े राहुल और जायसवाल, खोले धागे, रनों की बारिश, विकेट को तरसे कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड

Highlights IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: पर्थ में कंगारू टीम का बुरा हाल है। IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: जायसवाल 88 रन बनाकर और राहुल 60 रन बनाकर क्रीज पर हैं। IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: खिलाड़ी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पर समेटने के बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने डटकर बल्लेबाजी की और कंगारू गेंदबाज के धागे खोल दिए। राहुल-जायसवाल ने कमाल की बैटिंग की और अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं। टेस्ट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी जायसवाल बन गए हैं। जायसवाल 88 रन बनाकर और राहुल 60 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दोनों खिलाड़ी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पर्थ में कंगारू टीम का बुरा हाल है।

1⃣5⃣0⃣ up for the opening stand ✅



KL Rahul 🤝 Yashasvi Jaiswal#TeamIndia's lead approaching 200 💪 💪



Live ▶️ https://t.co/gTqS3UPruo#AUSvINDpic.twitter.com/Y2x5FRMmRV — BCCI (@BCCI) November 23, 2024

Stat Alert 🚨



Since 2004, this is the first time that #TeamIndia openers have put up a 100-run stand in Australia.



Keep going, Yashasvi🤝Rahul.#AUSvIND | @ybj_19 | @klrahulpic.twitter.com/EXrPrUeskZ— BCCI (@BCCI) November 23, 2024

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: टेस्ट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के-

33 ब्रेंडन मैकुलम (2014)

33 यशस्वी जायसवाल (2024)*

26 बेन स्टोक्स (2022)

22 एडम गिलक्रिस्ट (2005)

22 वीरेंद्र सहवाग (2008)।

𝐅𝐈𝐅𝐓𝐘



Maiden Test 50 for @ybj_19 on Australian soil. He brings up the half century in 123 balls! His opening stand with @klrahul is now worth 100 runs.



India lead by 146 runs.



Live - https://t.co/gTqS3UPruo… #AUSvIND#TeamIndiapic.twitter.com/9GMd1q1vUq — BCCI (@BCCI) November 23, 2024

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: 2000 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में मेहमान सलामी जोड़ियां 50+

53.3 शेरविन कैंपबेल और वेवेल हिंड्स सिडनी 2001

66.2 एंड्रयू स्ट्रॉस और एलिस्टेयर कुक ब्रिस्बेन 2010

51.1 एंड्रयू स्ट्रॉस और एलिस्टेयर कुक मेलबर्न 2010

50.0 यशस्वी जयसवाल और केएल राहुल पर्थ 2024।

FIFTY!@klrahul brings up a gritty half-century, his 16th in Test cricket 👏👏



The opening partnership now stands at 128 runs.



Live - https://t.co/gTqS3UPruo…… #AUSvIND#TeamIndiapic.twitter.com/mKCMagUwAE — BCCI (@BCCI) November 23, 2024

कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह के पांच विकेट झटके। भारत की बढ़त 215 रन की है। दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी में 169 रन जोड़ लिये हैं। पहली पारी में विवादास्पद तरीके से आउट हुए राहुल ने पैट कमिंस को आन ड्राइव पर बेहतरीन शॉट खेला, जबकि जायसवाल ने जबर्दस्त परिपक्वता से मिचेल स्टार्क जैसे खतरनाक गेंदबाज को कवर्स पर चौका लगाकर आत्मविश्वास में इजाफा किया।