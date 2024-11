IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: 18 साल बाद सबसे बड़ी साझेदारी?, केएल और जायसवाल की 75 रन अटूट पार्टनरशिप

Highlights IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: आस्ट्रेलिया के नौ विकेट 79 रन पर गिर गए थे। IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: भारतीय टीम 46 रन की ही बढ़त ले सकी। IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: बुमराह ने 18 ओवर में 30 रन देकर पांच विकेट लिये।

IND vs AUS 1st Test Day 2 Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने 78 रन की साझेदारी कर चुके हैं। जनवरी 2004 में एससीजी में सहवाग और आकाश चोपड़ा की 123 रनों की साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। राहुल 62 गेंद में 3 चौके की मदद से 32 रन बनाकर खेल रहे हैं और यशस्वी 74 गेंद में 5 चौके की मदद से 38 रन बनाकर खेल रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिये आखिरी जोड़ी मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने भारत को आखिरी विकेट के लिए काफी इंतजार कराया था। आस्ट्रेलिया के नौ विकेट 79 रन पर गिर गए थे, जिसके बाद स्टार्क (113 गेंद में 26 रन) और हेजलवुड (31 गेंद में नाबाद सात रन) ने 18 ओवर तक चली 25 रन की साझेदारी की। इसकी वजह से भारतीय टीम 46 रन की ही बढ़त ले सकी।

भारत के लिये शुरुआत अच्छी रही जब बुमराह ने दूसरे ही ओवर में एलेक्स कारी को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों लपकवाया। बुमराह ने 18 ओवर में 30 रन देकर पांच विकेट लिये। दूसरे दिन गेंदबाजी की शुरूआत हर्षित ने की जिन्होंने 15 . 2 ओवर में 48 रन देकर तीन विकेट लिये। हर्षित ने कई शॉर्ट गेंदें फेंकी और एक पर नाथन लियोन ने गली में केएल राहुल को कैच दे दिया।

उस समय आस्ट्रेलियाई टीम भारत के पहली पारी के स्कोर 150 रन से 71 रन पीछे थी। केकेआर के अपने साथी खिलाड़ी स्टार्क के खिलाफ हालांकि शॉर्ट गेंदों की उनकी रणनीति काम नहीं आई । स्टार्क ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया और कुछ हवाई शॉट भी खेले। हर्षित ने अपने दूसरे स्पैल में स्टार्क को पंत के हाथों लपकवाया।