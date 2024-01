IND vs AFG 3rd T20I: सीरीज जीतने के बाद ग्रुप फोटो के लिए स्लाइड करके पहुंचे विराट कोहली, वीडियो हुआ वायरल, देखें

Highlights कोहली बेंगलुरु में अफगानिस्तान पर टीम की सीरीज जीत के बाद अपने सबसे अच्छे मूड में दिखे कोहली टी20आई में पहली बार गोल्डन डक पर आउट हुए मेन इन ब्लू ने अफगानिस्तान को दो सुपर ओवरों के माध्यम से हरा दिया

IND vs AFG 3rd T20I: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली बुधवार को बेंगलुरु में अफगानिस्तान पर टीम की सीरीज जीत के बाद अपने सबसे अच्छे मूड में दिखे। मेन इन ब्लू ने अफगानिस्तान को दो सुपर ओवरों के माध्यम से हरा दिया, जब दोनों टीमें 40 ओवर के बाद 212 के समान स्कोर पर समाप्त हुईं।

पहले सुपर ओवर के बाद वे फिर से 16 के स्कोर पर बराबरी पर थे, इससे पहले कि भारत अंततः दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई द्वारा फेंके गए अंतिम ओवर में 11 रन का बचाव करके अफगान टीम को मात देने में सफल रहा। मैच के बाद, रोहित शर्मा और उनके साथियों ने सीरीज ट्रॉफी के साथ एक ग्रुप तस्वीर खिंचवाई, लेकिन एक व्यक्ति फ्रेम से गायब था, जब तक वह उसमें फिसल नहीं गया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली को ग्रुप पिक्चर में स्लाइड करने के लिए एम चिन्नास्वामी आउटफील्ड पर ओस का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।

Virat Kohli - the best character of the game..!!! 😂🐐pic.twitter.com/eQf2TvUL76