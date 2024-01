IND ICC T20 WORLD CUP 2024: अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से जीत,  वनडे विश्व कप के बाद 11 टी20 खेले, कोच राहुल द्रविड़ ने कहा- युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखा दी, हमारे पास विकल्प

Highlights भारत ने पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद 11 टी20 खेले हैं। वनडे विश्व कप के बाद अलग अलग खिलाड़ियों ने खेला है। अच्छा है कि विश्व कप से पहले हमारे पास विकल्प है।

IND ICC T20 WORLD CUP 2024: भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 3-0 से मिली ‘क्लीन स्वीप’ पर प्रसन्नता जताई है चूंकि कई युवा खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से टीम को जून में होने वाले टी20 विश्व कप के लिये कई विकल्प मिल गए हैं। भारत ने पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद 11 टी20 खेले हैं।

What an incredible game! After 2 back to back super overs India won the 3rd T20I and white washed Afghanistan by 3-0! @ImRo45 rewrites history as he smashes his 5th T20I century, @rinkusingh235 ‘s outstanding half century, @Sundarwashi5 and Ravi Bishnoi taking wickets were key… pic.twitter.com/E3MKQlRss4