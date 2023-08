ILT20 Season 2024: आईएलटी20 का सीजन-2 जल्द, 6 टीम और 34 मैच, जानें पूरा शेयडूल

Highlights छह फ्रेंचाइजी में से पांच भारतीय कंपनियों से जुड़ी हैं। अदाणी स्पोर्ट्स लाइन और कैपरी ग्लोबल के अलावा लांसर कैपिटल्स की टीमें शामिल हैं। 30 ग्रुप गेम और चार प्लेऑफ़ शामिल होंगे, जो फाइनल के साथ समाप्त होंगे।

ILT20 Season 2024: यूएई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लीग (आईएलटी20) का दूसरा सीजन 19 जनवरी को शुरू होने वाला है। SA20 10 जनवरी से 10 फरवरी तक चलने वाला है। पहले सीजन की तरह एक बार फिर SA20 के साथ ओवरलैप हो रहा है। दोनों कार्यक्रमों के बीच टकराव को कम करने का प्रयास किया गया है।

छह टीमों की लीग संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ी और पहले सीजन में 367 मिलियन से अधिक दर्शकों के साथ, 18 फरवरी को समाप्त होगी। आयोजकों ने संकेत दिया है कि पूरा कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। लगातार दूसरे वर्ष छह टीमें भाग लेंगी।

🚨📰| ILT20 Season 2 will now start from 19 January 2024. pic.twitter.com/GzxZDGQ0rV