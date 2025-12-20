आईएलटी20 इतिहास में पहली बार, दुबई कैपिटल्स ने शारजाह वॉरियर्स को 63 रन से हराया, मोहम्मद नबी ने किया कारनामा, 19 गेंद, 38 रन के बाद 4 ओवर में झटके 3 विकेट

Highlights ILT20 Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals: जेम्स रेव ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। ILT20 Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals: वॉरियर्स की टीम 17 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। ILT20 Sharjah Warriorz vs Dubai Capitals: नबी ने कमाल दिखाते हुए 23 रन देकर तीन विकेट लिए।

दुबईः मोहम्मद नबी के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने दुबई कैपिटल्स को शारजाह वॉरियर्स पर 63 रनों की करारी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दुबई कैपिटल्स ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में शारजाह वॉरियर्स को 63 रन से हराकर आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास में अपने इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहली बार जीत दर्ज की।

सिद्दीकुल्लाह अटल (44 गेंदों में 66 रन) के अर्धशतक और मोहम्मद नबी (19 गेंदों में 38 रन नाबाद) की तूफानी पारी की मदद से कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 180 रन बनाए। वॉरियर्स की टीम इसके जवाब में 17 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। उसकी तरफ से जेम्स रेव ने सर्वाधिक 47 रन बनाए।

नबी ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 23 रन देकर तीन विकेट लिए। वकार सलामखेल ने 22 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि मुस्तफिजुर रहमान और हैदर अली ने दो-दो विकेट हासिल किए। इस जीत से दुबई कैपिटल्स की टीम छह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।