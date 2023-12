ILT20 ने नवीन-उल-हक पर 20 महीने का प्रतिबंध लगाया, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

Highlights नवीन-उल-हक पर अनुबंध के उल्लंघन के कारण ILT20 में 20 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है उन्हें शारजाह वॉरियर्स के साथ अपने खिलाड़ी समझौते का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया आईएलटी20 ने कहा, नवीन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की गई

ILT20: अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक पर अनुबंध के उल्लंघन के कारण ILT20 में 20 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में शारजाह वॉरियर्स के लिए नौ मैच खेले थे। नवीन पर शारजाह वॉरियर्स के साथ अपने खिलाड़ी समझौते का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने उन्हें टूर्नामेंट के सीज़न 1 के लिए अनुबंधित किया था। नवीन को वॉरियर्स द्वारा एक और साल के विस्तार की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने सीज़न 2 के लिए रिटेंशन नोटिस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

आईएलटी20 के सीईओ डेविड व्हाइट ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "हमें यह घोषणा करने में गर्व नहीं है, लेकिन सभी पक्षों से उनकी अनुबंध संबंधी प्रतिबद्धताओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और यह माना जाता है कि गैर-अनुपालन से दूसरे पक्ष को नुकसान हो सकता है। दुर्भाग्य से, नवीन-उल-हक शारजाह वॉरियर्स के साथ अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों का पालन करने में विफल रहे और ऐसे में लीग के पास उन पर 20 महीने का प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।"

उन्होंने कहा, "नवीन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की गई और इसमें शामिल दोनों पक्षों को अपनी प्रस्तुतियाँ तैयार करने और प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।"

