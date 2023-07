ICC World Test Championship WTC 2023-24: पाकिस्तान की बल्ले-बल्ले, दो टेस्ट में 24 अंक लेकर डब्ल्यूटीसी में पहले पायदान पर, जानें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का हाल

Highlights कोलंबो में दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम को पारी और 222 रन से हराया। जीत से पाकिस्तान के दो टेस्ट में 24 अंक हो गए हैं। पाकिस्तान का अंक प्रतिशत शत प्रतिशत है।

ICC World Test Championship WTC 2023-24: पाकिस्तान ने गुरुवार को श्रीलंका का दो टेस्ट की सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ करते हुए 2023-24 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की।

An innings victory in the final Test as Pakistan secure a series sweep over Sri Lanka, powered by Noman Ali’s sizzling spell on Day 4 👊#SLvPAK | Report 👇https://t.co/iRk67joGQU — ICC (@ICC) July 27, 2023

पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में गॉल में श्रीलंका को चार विकेट से हराने के बाद कोलंबो में दूसरे टेस्ट में मेजबान टीम को पारी और 222 रन से हराया। इस जीत से पाकिस्तान के दो टेस्ट में 24 अंक हो गए हैं। पाकिस्तान का अंक प्रतिशत शत प्रतिशत है।

Just the perfect start to Pakistan's #WTC25 campaign 👌



The visitors sweep the Test series 2-0 with a dominating innings win 👊 #SLvPAK | 📝: https://t.co/yxPtc79Qelpic.twitter.com/8hqLJRe9Nv — ICC (@ICC) July 27, 2023

पाकिस्तान अब अपनी अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीं पर खेलेगा, जो तीन मैच की सीरीज होगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 की जीत के साथ भारत 16 अंक के साथ डब्ल्यूटीसी तालिका में दूसरे स्थान पर चल रहा है। भारत के 66.67 प्रतिशत अंक हैं।

Toss news from London 🗞



Pat Cummins finally calls it right and opts to bowl in the final #Ashes Test.#WTC25 | 📝 #ENGvAUS: https://t.co/k5hfv3qD11pic.twitter.com/bh1PnH93NA — ICC (@ICC) July 27, 2023

मौजूदा डब्ल्यूटीसी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (26 अंक, 54.17 प्रतिशत अंक) तीसरे, इंग्लैंड (14 अंक, 29.17 प्रतिशत अंक) चौथे और वेस्टइंडीज (चार अंक, 16.67 प्रतिशत अंक) पांचवें स्थान पर है। मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र का फाइनल शीर्ष दो टीम के बीच जून 2025 को लंदन के लार्ड्स में खेला जाएगा।