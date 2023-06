Highlights ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लाबुशेन (41) और कैमरन ग्रीन (7) क्रीज पर डटे हुए हैं इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 296 रनों पर ऑल आउट किया खेल समाप्त होने तक वह भारत से अब 296 रनों की बढ़त के साथ आगे है

WTC final 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया। खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम 4 विकेट के नुकसान पर 123 बना चुकी है। इसी के साथ वह भारत से अब 296 रनों की बढ़त के साथ आगे है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लाबुशेन 41 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। जबकि कैमरन ग्रीन 7 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं।

खेल के तीसरे दिन यानी शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी की दम पर भारत को पहली पारी में 296 रनों पर ऑल आउट किया। इसके बाद कंगारू टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरूआत की। हालांकि टीम ने अपने 2 विकेट जल्दी ही गंवा दिए। चौथे ओवर में डेविड वॉर्नर (1) को मोहम्मद सिराज ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद उस्मान ख्वाजा (13) को उमेश यादव ने 15वें ओवर में चलता किया। दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए।

इसी प्रकार पहली पारी के दोनों शतकवीर स्टीव स्मिथ (34) और ट्रैविस हैड (18) ने भी अपने विकेट गंवाएं। दोनों को रवींद्र जडेजा ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। भारतीय टीम की पहली पारी में नजर डालें तो, टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे टीम का स्कोर 296 रन पहुंच सका। रहाणे ने 129 गेंदों में 89 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 11 चौके और 1 छक्का लगाया।

