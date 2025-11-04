आईसीसी महिला विश्व कप टूर्नामेंटः मंधाना, रोड्रिग्स और दीप्ति शामिल, विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को मौका नहीं, देखिए 12 सदस्यीय टीम, इस प्लेयर को दिया कमान

ICC Women's World Cup Tournament: भारत ने रविवार को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 4, 2025 14:03 IST2025-11-04T14:02:21+5:302025-11-04T14:03:30+5:30

photo-bcci

Highlightsकप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट भी शामिल हैं, टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम का कप्तान चुना गया है।दक्षिण अफ्रीका की भी तीन खिलाड़ियों को टूर्नामेंट की टीम में जगह मिली है।मंगलवार को घोषित की गई टूर्नामेंट की टीम में शामिल किया गया है।

दुबईः महिला वनडे विश्व कप में भारत को चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाने वाली स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की मंगलवार को घोषित की गई टूर्नामेंट की टीम में शामिल किया गया है। भारत ने रविवार को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया था। दक्षिण अफ्रीका की भी तीन खिलाड़ियों को टूर्नामेंट की टीम में जगह मिली है। इनमें उसकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट भी शामिल हैं जिन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम का कप्तान चुना गया है।

ICC Women's World Cup Tournament: आईसीसी महिला विश्व कप टूर्नामेंट की टीम

1. स्मृति मंधाना (भारत)

2. लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान) (दक्षिण अफ्रीका)

3. जेमिमा रोड्रिग्स (भारत)

4. मारिज़ेन काप (दक्षिण अफ्रीका)

5. ऐश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)

6. दीप्ति शर्मा (भारत)

7. एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)

8. नादिन डी क्लार्क (दक्षिण अफ्रीका)

9. सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर) (पाकिस्तान)

10. अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया)

11. सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)

12वीं खिलाड़ी: नैट स्किवर-ब्रंट (इंग्लैंड)।

उन्होंने 71.37 की औसत से 571 रन बनाकर किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आईसीसी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम की तीन खिलाड़ियों एनाबेल सदरलैंड, ऐश गार्डनर और लेग स्पिनर अलाना किंग को भी टीम में शामिल किया गया है।

पाकिस्तान की विकेटकीपर सिदरा नवाज टीम में शामिल एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिनकी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन को भी टीम में शामिल किया गया है, जिनके अच्छे प्रदर्शन से उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। उनकी हमवतन नैट स्किवर-ब्रंट को 12वें खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है।

सलामी बल्लेबाज मंधाना ने 54.25 की औसत से एक शतक और दो अर्द्धशतक की मदद से 434 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर रही। रोड्रिग्स ने एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 58.40 की औसत से 292 रन बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

दीप्ति ने अपने ऑलराउंड खेल से प्रभावित किया। उन्होंने 30.71 की औसत से 215 रन बनाने के अलावा 20.40 की औसत से 22 विकेट भी लिए। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट हासिल किये। दीप्ति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 58 रन बनाने के अलावा 39 रन देकर पांच विकेट भी लिए। उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

टॅग्स :ICC Women's World CupICCICC AwardsHarmanpreet KaurSmriti MandhanaICC Rankingआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपआईसीसीआईसीसी अवॉर्ड्सहरमनप्रीत कौरस्मृति मंधानाआईसीसी रैंकिंग