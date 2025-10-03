50 ओवर का मैच और 14.1 ओवर में ही इंग्लैंड ने जीता, वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से रौंदा, अंक तालिका में नंबर-1

ICC Women's World Cup: इंग्लैंड ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के मैच में शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका को दस विकेट से हरा दिया।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 3, 2025 18:32 IST2025-10-03T18:05:51+5:302025-10-03T18:32:09+5:30

HighlightsICC Women's World Cup: दक्षिण अफ्रीका का महिला विश्व कप इतिहास में दूसरा न्यूनतम स्कोर है।ICC Women's World Cup: 14.1 ओवर में 73 रन बनाकर 10 विकेट से जीत लिया।ICC Women's World Cup: विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 69 रन पर ढेर कर दिया।

गुवाहाटीःइंग्लैंड के लिए शानदार शुरुआत है। इंग्लैंड ने शुक्रवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 69 रन पर ढेर कर दिया। फिर 50 ओवर मैच को 14.1 ओवर में 73 रन बनाकर 10 विकेट से जीत लिया। अंक तालिका में नंबर-1 स्थान पर कब्जा कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ (सात रन देकर तीन विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने शुक्रवार को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 69 रन पर ढेर कर दिया। यह दक्षिण अफ्रीका का महिला विश्व कप इतिहास में दूसरा न्यूनतम स्कोर है।

   

इंग्लैंड के लिए स्मिथ के अलावा कप्तान नैट साइवर ब्रंट (पांच रन देकर दो विकेट), सोफी एक्लेस्टोन (19 रन देकर दो विकेट) और चार्ली डीन (14 रन देकर दो विकेट) ने दो दो विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 20.4 ओवर में ढेर हो गई, उसके लिए विकेटकीपर बल्लेबाज सिनाओ जाफ्टा (22 रन) ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सकीं।

पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी और टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला करने वाली इंग्लैंड ने दूसरे ओवर में ही स्मिथ को गेंद थमा दी जिसका फल उसे तुरंत ही मिल गया। स्मिथ ने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक आसान रिटर्न कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ट को आउट कर दिया।

फिर स्मिथ ने चौथे ओवर में टैजमिन ब्रिट्स को और छठे ओवर में अनुभवी मारिजाने काप को बोल्ड कर दिया। तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने सुने लुस का विकेट झटका जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम छह ओवरों में 19 रन पर चार विकेट गंवाकर मुश्किल में थी और इन झटकों से टीम उबर ही नहीं सकी।

मजबूत बल्लेबाजों के लगातार आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम पर काफी दबाव आ गया था। टीम की बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। इंग्लैंड की कप्तान साइवर ने क्लो ट्रायोन और नादिन डी क्लार्क को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

इससे उसकी वापसी की संभावना भी खत्म हो गई। विकेटकीपर बल्लेबाज जाफ्टा ने कुछ संघर्ष दिखाया जिससे वह दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी के सबसे बड़े टूर्नामेंट में अपने सबसे कम 51 रन के स्कोर पर सिमटने से ही बचा सकीं।

