ICC Women’s T20I Player Rankings 2022: रेणुका की लंबी छलांग, टी20 रैंकिंग में दीप्ति टॉप टेन में, जानें नंबर एक पर कौन खिलाड़ी, देखें लिस्ट

Highlights शेफाली वर्मा (686) और जेमिमा रोड्रिग्स (624) क्रमशः छठे और 10 वें स्थान पर हैं। रिचा घोष चार पायदान ऊपर 75वें स्थान पर पहुंच गईं। फ्रेया डेविस को नौ स्थान का फायदा हुआ है और वह गेंदबाजों की सूची में 59वें स्थान पर हैं।

ICC Women’s T20I Player Rankings 2022: भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की मंगलवार को जारी नवीनतम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में पांच पायदान की छलांग से 13वें स्थान पर पहुंच गई हैं जबकि स्पिनर दीप्ति शर्मा सातवें स्थान पर बरकरार हैं।

पिछले हफ्ते चेस्टर ली स्ट्रीट में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की नौ विकेट की हार के दौरान चार ओवर में सिर्फ 23 रन देकर किफायती गेंदबाजी करने वाली रेणुका के 612 रेटिंग अंक हैं। दीप्ति शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय गेंदबाज बनी हुई हैं जबकि आलराउंडर की सूची में भी वह चौथे स्थान पर बरकरार हैं।

