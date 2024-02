Icc Under 19 World Wup Semi final 2024: भारत के सामने 6 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को 8 को टक्कर देंगे पाकिस्तान के सूरमा, 11 फरवरी को फाइनल मुकाबला

Highlights अजेय भारत का मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। सभी मुकाबलों में टीम ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत दबदबा बनाया है।

Icc Under 19 World Wup Semi final 2024: आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2024 अंतिम स्टेज में है। चार सेमीफाइनलिस्टों की पुष्टि हो गई है। 6 फरवरी को टीम इंडिया के सामने मेजबान दक्षिण अफ्रीका है। 8 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला होगा। 11 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल मंगलवार 6 फरवरी को विलोमोर पार्क में होगा, जिसमें अजेय भारत का मुकाबला मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान ने शनिवार को बांग्लादेश पर रोमांचक जीत के साथ सेमीफाइनल में अंतिम स्थान हासिल किया और दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप 2 के तेज गेंदबाज और तीन बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा।

The #U19WorldCup 2024 semi-final match-ups are now confirmed 🌟 pic.twitter.com/HAP3Oj84dp