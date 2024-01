ICC Under 19 World Cup 2024: बॉलर पर टूट पड़े खान ब्रदर्स, आयरलैंड के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक, 126 गेंद, 131 रन, 13 चौके और 3 छक्के, मुशीर और सरफराज कर रहे कमाल

Highlights आदर्श सिंह ने 52 रन की पारी खेली। उदय सहारण ने 34 रन की पारी खेली। 126 गेंद में 131 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।

ICC Under 19 World Cup 2024: मुशीर खान और सरफराज खान कमाल कर रहे हैं। अंडर-19 विश्व कप के मैच में मुशीर ने आयरलैंड (118 रन) के खिलाफ शतक मारने के बाद सुपर सिक्स मुकाबले में शतकीय पारी खेली। खान ने 126 गेंद में 131 रन की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। मुशीर के बड़े भाई सरफराज ने भी गुरुवार को अहमदाबाद में इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में 161 रन की पारी खेली थी। सरफराज को टीम इंडिया में शामिल किया गया हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 295 रन बनाए। खान के अलावा आदर्श सिंह ने 52 रन की पारी खेली। उदय सहारण ने 34 रन की पारी खेली।

