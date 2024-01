ICC TEST Ranking 2024: पाकिस्तान ने भारतीय टीम को दिया झटका!, जीत के बाद रोहित ब्रिगेड को नुकसान, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बदलाव, यहां देखें कौन किस जगह

Highlights रोहित ब्रिगेड जीत के बाद भी रैंकिंग में पीछे रह गई। पड़ोसी पाकिस्तान की हार से भारत को झटका लगा है। रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने में सफल रही।

ICC TEST Ranking 2024: ऑस्ट्रेलिया भारत को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में नई नंबर 1 टीम बन गई। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के विजेता ऑस्ट्रेलिया फिर से नंबर 1 स्थान पर काबिज हो गई है। पड़ोसी पाकिस्तान की हार से भारत को झटका लगा है। रोहित ब्रिगेड जीत के बाद भी रैंकिंग में पीछे रह गई।

Breaking: Australia overtake India to become the new No. 1 ranked team in Test cricket 🇦🇺🔥🔥



India's command at the top of the rankings comes to an end as the ICC World Test Championship 2021-23 winners Australia regain the No. 1 spot. Padosiyo 🇮🇳💔💔 #AUSvsPAKpic.twitter.com/V41yfgxOiC