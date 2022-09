ICC T20I Ranking: विराट कोहली ने लगाई 14 पायदान की लंबी छलांग, यहां देखें आईसीसी मेन्स प्लेयर रैंकिंग

Highlights विराट कोहली ने लगभग तीन वर्षों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया। विराट कोहली ने एशिया कप में 276 रन बनाए हैं। हसरंगा गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाकर छठे स्थान पर और आलराउंडर की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए।

ICC T20I Ranking: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने एशिया कप में 71वां शतक अपने नाम किया। एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेन्स प्लेयर रैंकिंग में धमाल कर दिया है। 14 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

श्रीलंका के हरफनमौला खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया और उसका इनाम मिला है। वह छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने लगभग तीन वर्षों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया और एशिया कप में 276 रन बनाए हैं।

Big rewards for star performers from the #AsiaCup2022 in the latest update of the @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings 📈



