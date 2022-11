टी20 वर्ल्ड कप: नीदरलैंड ने किया सबसे बड़ा उलटफेर, दक्षिण अफ्रीका को हराया, भारत सेमीफाइनल में पहुंचा

Highlights नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 13 रनों से हराकर किया ग्रुप-2 में उलटफेर। हार के साथ दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर, भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका की हार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी राह खुली, दोनों में जीतने वाली एक टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में।

एडिलेड: नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 13 रनों से हरा दिया। ग्रप-2 के इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की जीत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी थी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। दक्षिण अफ्रीका के अभी ग्रुप-2 से पांच अंक है। उसकी हार के साथ ही ग्रुप में शीर्ष पर 6 अंकों के साथ मौजूद टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है।

इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वह पहली टीम है। अब सभी की निगाहें आज ही होने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले पर है। दोनों के चार-चार अंक हैं। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरी ओर भारत को भी ग्रुप में आज अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे से खेलना है। अगर भारत जीतता है तो 8 अंकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जाएगा।

#T20WorldCup: Netherlands stun South Africa by 13 runs in Adelaide; India qualify for the semi-finals. pic.twitter.com/M9e2TRCSN5