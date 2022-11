टी20 विश्व कप 2022ः चार मैच और 220 रन, वाटसन ने कहा- कोहली की बल्लेबाजी के मुरीद, रिकॉर्ड को ‘गजब‘ बताया

Highlights श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने का 1016 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। टी20 विश्व कप में 80 से ऊपर की औसत से एक हजार से अधिक रन। विराट कोहली ने इस विश्व कप में अब तक 220 रन बना लिये हैं।

ICC T20 World Cup 2022: विराट कोहली की बल्लेबाजी के मुरीद आस्ट्रेलिया के पूर्व हरफनमौला शेन वाटसन ने टी20 विश्व कप में उनके रिकॉर्ड को ‘गजब‘ बताया है। कोहली अब तक इस टी20 विश्व कप में तीन अर्धशतक लगा चुके हैं और टी20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

