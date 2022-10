Highlights डेवोन कॉनवे ने अपनी शानदार नाबाद पारी में 07 चौके और 02 छक्के जड़े। डेविड मलान के बाद सबसे तेजी से 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। एडम जाम्पा की गेंद को दर्शकों के पास भेज कर अपना अर्धशतक पूरा किया।

ICC T20 World Cup 2022: गत चैंपियन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड ने शनिवार को टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण शुरुआती मैच 89 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया टीम 17.1 ओवर में 111 रन पर आउट हो गई।

ऑस्ट्रेलियाई बॉलर पर 31 साल के वामहस्त बल्लेबाज डेवोन कॉनवे जमकर बरसे। डेवोन ने 58 गेंद में नाबाद 92 रन की पारी खेली। कॉनवे ने अपनी शानदार नाबाद पारी में सात चौके और दो छक्के जड़े। कॉनवे को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। पारी के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेविड मलान के बाद सबसे तेजी से 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने।

उन्होंने अपनी पारी के दौरान ज्यादा जोखिम उठाने से परहेज किया लेकिन इसका असर रन बनाने की उनकी गति पर नहीं पड़ा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पारी के 13वें ओवर में एडम जाम्पा की गेंद को दर्शकों के पास भेज कर अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी ओवरों में जिमी नीशाम (13 गेंद में 26 रन) के पास अधिक स्ट्राइक रहा जिससे वह इस प्रारूप में अपना पहला शतक पूरा करने से चूक गया।

नीशाम ने पारी की आखिरी गेंद पर हेजलवुड के खिलाफ छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 200 रन तक पहुंचाया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर कॉनवे और फिन एलेन (16 गेंद में 42 रन) ने न्यूजीलैंड को आक्रामक शुरुआत दिलाई जिससे दोनों ने 25 गेंद में 56 रन जोड़े।

अनुभवी मार्टिन गुप्टिल की जगह टीम में शामिल हुए 23 साल के एलन ने शुरुआती ओवरों में तीन छक्के और पांच चौके लगाकर एक बार फिर साबित किया कि उन्हें इस प्रारूप का भविष्य का सितारा क्यों कहा जा रहा है। उन्होंने दिग्गज मिशेल स्टार्क के शुरुआती ओवर में भी दो चौके और एक छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिये।

दूसरे ओवर में गेंदबाजी लिए आये टेस्ट और एकदिवसीय कप्तान पैट कमिंस के खिलाफ भी एलन ने छक्का लगाया जिससे टीम से इस ओवर में 17 रन बटोर कर आक्रामक आगाज किया। हेजलवुड ने एलन को आउट कर मैच में ऑस्ट्रेलिया की वापसी करायी लेकिन कॉनवे ने फिर कप्तान केन विलियमसन (23 रन) के साथ 69 रन की साझेदारी बनायी। हेजलवुड ने दो विकेट और जाम्पा ने एक विकेट झटके।