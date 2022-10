Highlights आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप-2022 में आज से राउंड-1 के मुकाबले खेले जाएंगे। सुपर-12 के मैच 22 अक्टूबर से शुरू होंगे, सुपर-12 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड से मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया पहली बार कर रहा है टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी, फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा।

सिडनी: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप-2022 (ICC T20 World Cup 2022) की शुरुआत आज से होना जा रही है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ये पहली बार है ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1992 और 2015 में वनडे विश्व कप की मेजबानी की थी।

वहीं टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसके पहले संस्करण का आयोजन 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और भारत इसमें चैम्पियन बना था। भारत ने इसके बाद से कभी भी टी20 विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। पाकिस्तान 2009 में, इंग्लैंड (2010), वेस्टइंडीज (2012, 2016), श्रीलंका (2014), ऑस्ट्रेलिया (2021) भी ये खिताब जीत चुके हैं।

आईसीसी टी20 विश्व कप का आगाज 16 अक्टूबर से विक्टोरिया प्रांत के जिलॉन्ग में शुरू होगा। वहीं 13 नवंबर को मेलबर्न में फाइनल खेला जाएगा। अन्य मेजबान शहर होबार्ट, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड हैं।

इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन 16 में से 8 टीमें सीधे ग्रुप-12 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। वहीं, चार और टीमें क्वालिफिकेशन राउंड जीतकर ग्रुप-12 स्टेज के लिए अपनी जगह पक्की करेंगी। कुल मिलाकर टूर्नामेंट में तीन राउंड हैं- राउंड 1, सुपर-12 और प्लेऑफ।

राउंड-1

ग्रुप A: श्रीलंका, यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप B: आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज

सुपर-12

ग्रुप 1: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ग्रुप-A विजेता टीम, ग्रुप-B रनर-अप

ग्रुप 2: भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ग्रुप-A रनर-अप, ग्रुप-B विजेता टीम

क्वालीफाइंग राउंड के सभी 12 मैच होबार्ट और जिलॉन्ग में होंगे। इसके बाद सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड और ब्रिस्बेन में सुपर-12 स्टेज के मैच खेले जाएंगे। सेमीफाइनल मैच एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने हैं। फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा।

23 अक्टूबर- भारत बनाम पाकिस्तान, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न (भारतीय समय)

27 अक्टूबर- भारत बनाम ग्रुप-ए रनरअप, दोपहर 12.30 बजे, सिडनी (भारतीय समय)

30 अक्टूबर- भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, शाम 4.30 बजे, पर्थ (भारतीय समय)

2 नवंबर- भारत बनाम बांग्लादेश, दोपहर 1.30 बजे, एडिलेड (भारतीय समय)

6 नवंबर- भारत बनाम ग्रुप-बी विनर, दोपहर 1.30 बजे, मेलबर्न (भारतीय समय)

आईसीसी के अनुसार टी20 वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को 1.6 मिलियन डॉलर (13 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। इसके अलावा उप-विजेता टीम को 8 लाख डॉलर मिलेंगे। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बाकी दो टीमों को 4-4 लाख डॉलर दिए जाएंगे। आईसीसी ने बताया कि टी20 वर्ल्डकप के लिए कुल 5.6 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी तय की गई है, जो अलग-अलग टीमों में बांटी जाएगी।

