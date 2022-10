टी20 विश्व कप 2022ः आखिरकार पाकिस्तान का खाता खुला, नीदरलैंड को 91 रन पर रोक 6 विकेट से बाजी मारी, ग्रुप दो में दो अंक के साथ 5वें स्थान पर

Highlights पर्थ की उछाल भरी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान बाबर आजम फिर से फ्लॉप हुए। केवल 4 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान ने 22 रन देकर तीन विकेट झटके।

ICC T20 World Cup 2022: आखिरकार पूर्व विश्व चैंपियन पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 विश्व कप में खाता खोल लिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान दो अंक के साथ तालिका में 5वें स्थान पर है। अहम मुकाबले में नीदरलैंड को नौ विकेट पर 91 रन पर रोका। फिर 4 विकेट खोकर बाजी मार ली।

कप्तान बाबर आजम फिर से फ्लॉप हुए। 5 गेंद में 4 रन बनाकर रन आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने कमाल की पारी खेली। 39 गेंद में 49 रन बनाए। फखर जमान 16 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने कसी गेंदबाजी की।

भारत और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचों में लगातार हार के बाद पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिये नीदरलैंड पर बड़ी जीत की जरूरत थी। आजम की अगुआई वाली टीम के गेंदबाजों ने रविवार को नीदरलैंड के लिये रन जुटाना भारी कर दिया जिसने पर्थ की उछाल भरी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने नौंवे ओवर तक नीदरलैंड के 26 रन पर तीन विकेट झटक लिये थे। बायें हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (19 रन देकर एक विकेट) ने अपनी रफ्तार और उछाल से नीदरलैंड के सलामी बल्लेबाजों को परेशान किया जबकि शादाब खान (22 रन देकर तीन विकेट) ने अपनी लेग स्पिन से उनके लिये मुश्किलें खड़ी कीं।

अफरीदी ने तीसरे ओवर में स्टीफन मेबर्ग को आउट कर पहला झटका दिया जो उनकी गेंद पर बल्ला छुआकर फाइन लेग पर मोहम्मद वसीम जूनियर को कैच दे बैठे। छठे ओवर में बास डि लीड को ‘रिटायर हर्ट’ होना पड़ा क्योंकि उनकी दायीं आंख के बिलकुल नीचे उनके चेहरे पर कट लग गया जब हारिस रऊफ (10 रन देकर एक विकेट) की उछाल लेती गेंद उनकी ग्रिल से लग गयी थी।

टॉम कूपर और मैक्स ओडोड ने भी निराश किया, जो लगातार ओवरों में शादाब का शिकार बने। कोलिन एकरमैन (27 रन) और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स (15 रन) ने 35 रन की भागीदारी निभाकर पारी संभालने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जिसमें उन्होंने एक-दो रन लिये और कभी कभार गेंद सीमारेखा के पार पहुंचायी। पर दोनों ही लगातार ओवरों में पवेलियन लौट गये।

शादाब ने एकरमैन को पगबाधा आउट किया जबकि एडवर्ड्स नसीम शाह (11 रन देकर एक विकेट) की गेंद पर फाइन लेग में इफ्तिखार अहमद को कैच दे बैठे। नीदरलैंड की आधी टीम 16वें ओवर में 69 रन स्कोर पर पवेलियन पहुंच चुकी थी।

यह स्कोर जल्द ही छह विकेट पर 73 रन हो गया जब रोल्फ वान डर मर्व भी रऊफ की 147 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर आउट हो गये। वसीम (15 रन देकर दो विकेट) ने 19वें ओवर में दो यॉर्कर पर टिम प्रिंगल और फ्रेड क्लासेन के विकेट झटके। हैट्रिक गेंद पर उन्होंने पॉल वान मीकेरेन को फुल लेंथ गेंद फेंकी जो लेग स्टंप चूक गयी।