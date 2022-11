टी20 विश्व कप 2022ः टीम में शामिल होते ही पाकिस्तान हरफनमौला ने किया कमाल, 11 गेंद, 28 रन, 2 चौके और 3 छक्का

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने चोटिल डेविड मिलर की जगह हेनरिच क्लासेन और केशव महाराज की जगह तबरेज शम्सी को चुना है। हरफनमौला मोहम्मद हारिस ने आते ही हंगामा खड़ा किया। 11 गेंद में 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्का शामिल हैं।

ICC T20 World Cup 2022: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप में करो या मरो के मैच में बृहस्पतिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने बल्लेबाज हरफनमौला मोहम्मद हारिस को चोटिल फखर जमां की जगह टीम में चुना है। हारिस ने पहले मैच में कमाल कर दिया।

वहीं दक्षिण अफ्रीका ने चोटिल डेविड मिलर की जगह हेनरिच क्लासेन और केशव महाराज की जगह तबरेज शम्सी को चुना है। बल्लेबाज हरफनमौला मोहम्मद हारिस ने आते ही हंगामा खड़ा किया। 11 गेंद में 28 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्का शामिल हैं।

Pakistan are on the brink of elimination ahead of their clash with South Africa at the SCG.



