ICC T20 World Cup 2022: भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला, इस खिलाड़ी को रोहित शर्मा ने किया बाहर, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तबरेज शम्सी की जगह तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को टीम में रखा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता।

ICC T20 World Cup 2022: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्वकप मैच में रविवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने अपनी अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है तथा अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को लिया गया है।

🚨 Toss & Team News from Perth 🚨@ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bat against South Africa. #T20WorldCup | #INDvSA



