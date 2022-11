ICC T20 World Cup 2022 Final: इंग्लैंड के सामने 138 रन का लक्ष्य, सैम, आदिल और जार्डन ने झटके 7 विकेट

Highlights सैम करन, आदिल राशिद और क्रिस जार्डन ने 7 विकेट झटके। बेन स्टोक्स ने एक विकेट लिया। पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने 38 रन की पारी खेली।

ICC T20 World Cup 2022 Final: टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई है। कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सका। पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने 38 और कप्तान बाबर आजम ने 32 रन बनाये। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए।

इंग्लैंड के सामने 138 रन का लक्ष्य है। सैम करन, आदिल राशिद और क्रिस जार्डन ने 7 विकेट झटके। बेन स्टोक्स ने एक विकेट लिया। इंग्लैंड ने रविवार को यहां टी20 विश्व कप फाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का न्योता देने के बाद पाकिस्तान को आठ विकेट पर 137 रन ही बनाने दिए।

इंग्लैंड इस विश्व कप में डेथ ओवर में गेंदबाजी (16-20)-

23/6 बनाम अफगानिस्तान पर्थ

30/7 वी आयरलैंड मेलबर्न

36/3 बनाम न्यूजीलैंड ब्रिस्बेन

25/5 बनाम श्रीलंकाई सिडनी

68/3 बनाम भारत

एडिलेड 31/4 मेलबर्न*।

Pakistan lose their captain as Adil Rashid picks up the big wicket of Babar Azam!#T20WorldCupFinal | #PAKvENG | 📝 https://t.co/HdpneOINqopic.twitter.com/8YwkHBFbwg — ICC (@ICC) November 13, 2022

इंग्लैंड के बायें हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन और लेग स्पिनर आदिल राशिद ने पाकिस्तानी बल्लेबाजी लाइनअप को इतने दबाव में ला दिया कि प्रतिद्वंद्वी टीम रविवार को यहां टी20 विश्व कप फाइनल में आठ विकेट पर 137 रन ही बना सकी। इस साल के शुरू में चोट से वापसी करने वाले करन इंग्लैंड के लिये बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट हासिल कर बड़े मैच में अपनी काबिलियत साबित की। वहीं राशिद भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने मध्य के ओवरों में रन गति पर लगाम कसी जिसमें उन्होंने और करन ने मिलकर 25 डॉट गेंद डाली।

राशिद ने अपने शानदार प्रयास से फिर दिखाया कि भारतीय टीम प्रबंधन ने पूरे टूर्नामेंट में युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल नहीं कर किस तरह मौका गंवाया। एमसीजी की पिच पर काफी उछाल और तेजी है लेकिन बटलर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गेंदबाजी जोड़ी (करन और राशिद) ने इसके विपरीत गेंदबाजी की , दोनों ने अपनी गेंदों की रफ्तार कम की।

राशिद ने 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की जबकि करन ने 126 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिये रन जोड़ना मुश्किल हो गया। बाबर आजम (28 गेंद में 32 रन) और मोहम्मद रिजवान (14 गेंद में 15 रन) ने सतर्क शुरूआत की जैसा कि वे पिछले एक साल से करते रहे हैं।

करन इंग्लैंड के लिये पूरे टूर्नामेंट में सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने कोण लेती फुल लेंथ पर रिजवान को बोल्ड किया। मोहम्मद हारिस (12 गेंद में आठ रन) राशिद के सामने जूझते नजर आये और उन्हीं का शिकार बने। राशिद ने उन्हें शॉट खेलने के लिये ललचाया और वह लांग आन पर कैच देकर आउट हुए।

बाबर ने दो चौके लगाये लेकिन वह रन गति बढ़ाने में जूझते रहे। बल्कि शान मसूद (28 गेंद में 38 रन) अपने कप्तान से कहीं आक्रामक दिख रहे थे जबकि वह प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ तेजी से रन जुटाने से पहले क्रीज पर थोड़ा समय लेते हैं। बटलर ने लियाम लिविंगस्टोन को उनकी ऑफ ब्रेक गेंदों के लिये उन्हें गेंदबाजी पर लगाया लेकिन मसूद ने एक चौके और एक छक्के से इस ओवर में 14 रन जोड़ लिये।

बाबर दूसरे छोर पर राशिद की गुगली में फंस गये और इंग्लैंड के इस लेग स्पिनर ने कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। इफ्तिखार अहमद (शून्य) छह गेंद खेलने के बाद स्टोक्स का शिकार हुए जिससे 13वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 85 रन था।

मसूद अच्छी पारी की ओर बढ़ रहे थे लेकिन करन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गये। करन ने भी अपने वैरिएशन लेती गेंदों से उनके संयम की परीक्षा ली और उनका विकेट लेकर इसमें खरे उतरे। शादाब खान ने 14 गेंद में 20 रन बनाये।