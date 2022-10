टी20 विश्व कप सुपर 12ः इंग्लैंड को 112 रन बनाने में छूटे पसीने, अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया

Highlights सैम कुरेन ने शानदार गेंदबाजी की और अफगानिस्तान को 112 रन पर समेट दिया। कप्तान जोस बटलर के टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने तीन शानदार कैच लपके।

ICC T20 World Cup 2022: अफगानिस्तान को हराने में इंग्लैंड के पसीने छूट गए। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर पहले मैच में खास प्रदर्शन नहीं कर सका। हालांकि इंग्लैंड ने आखिरकार बाजी मार ली।टी20 विश्व कप सुपर 12 मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर खाता खोल लिया।

सैम कुरेन ने शानदार गेंदबाजी की और 3.4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट झटके। सैम कुरेन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। कुरेन ने शानदार गेंदबाजी की और अफगानिस्तान को 112 रन पर समेट दिया। कप्तान जोस बटलर के टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने तीन शानदार कैच लपके।

Caught & Bowled!



We can reveal that this wicket from Chris Woakes is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos of the Game packs from England v Afghanistan.



Grab your pack from https://t.co/8TpUHbyGW2 to own iconic moments from every game. pic.twitter.com/FNRcsxOwqR