टी20 विश्वकपः बेटे की ‘फिनिशर’ की भूमिका देखने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे कार्तिक के पिता, देखें वीडियो

Highlights डी कार्तिक भारतीय टीम में सबसे उम्रदराज और सीनियर खिलाड़ी हैं। 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। संभवत वह अपना आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं।

ICC T20 World Cup 2022: दूर से देखने पर कृष्ण कुमार पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी जैसे दिखते हैं। वह एक कोने में खड़े होकर भारतीय क्रिकेट टीम के अभ्यास सत्र का इंतजार कर रहे थे। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक के पिता थे जो टी20 विश्वकप में भारतीय टीम के लिए अपने बेटे की फिनिशर की भूमिका को देखने के लिए यहां पहुंचे हैं।

कार्तिक भारतीय टीम में सबसे उम्रदराज और सीनियर खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और संभवत वह अपना आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं। कृष्ण कुमार किसी खास बल्लेबाज को नहीं देख रहे थे। एक बार जब उन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा शुरू किया तो उन्हें बता दिया गया कि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है।

In a chat with @im_sandipan after #INDvPAK, Dinesh Karthik's father reveals he avoids watching the match most of the times when his son plays.



