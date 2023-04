ICC Men's T20I Rankings 2023: शीर्ष दस में अकेले भारतीय सूर्यकुमार, आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक, पाकिस्तान के कप्तान और उपकप्तान से आगे, देखें लिस्ट

Highlights इफ्तिखार छह पायदान चढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे स्थान पर हैं। ईश सोढ़ी गेंदबाजी में 14वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

ICC Men's T20I Rankings 2023: भारत के स्टार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव आईसीसी टी20 पुरुषों की रैंकिंग में पहले पायदान पर है। सूर्यकुमार के पास 906 रेटिंग अंक हैं। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेन्स टी20आई बैटिंग रैंकिंग में फायदा मिला है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। रिजवान ने पांचवें और अंतिम मैच के दौरान नाबाद 98* रन बनाए। रिजवान के पास 811 अंक हैं और दूसरे स्थान पर काबिज है। पाक के कप्तान बाबर आजम तीसरे स्थान पर है।

A nail-biting race is on the cards for the top spot in the @MRFWorldwide ICC Men's T20I batting rankings 🏃‍♂️



Details 👇 https://t.co/Z3MagzVlrE