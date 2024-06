Fastest Fifties T20 world cup: 11 बॉल में चाहिए 50 रन, टूटेगा सिक्सर किंग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड, जानिए आंकड़े

Highlights 2007 टी-20 विश्व कप में युवराज सिंह ने बनाया था तेज हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड 17 साल से युवराज सिंह का रिकॉर्ड बरकरार 5 जून को भारत और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला

Fastest Fifties T20 world cup: साल 2007 में पहली बार 20-20 ओवर का टी-20 विश्व कप खेला गया। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। धोनी की इस टीम में ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी भी बल्लेबाज के द्वारा तोड़ा नहीं गया। याद करिए, इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 मुकाबला, जिसमें युवराज सिंह ने महज 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। इसी के साथ ही सिंह के नाम टी-20 विश्व कप में सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ।

