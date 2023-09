अगस्त 2023 के लिए 'ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ' के नामांकित खिलाड़ियों की हुई घोषणा

Highlights नामांकन में दो बार के ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम का नाम पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने प्लेयर ऑफ द मंथ की रेस में शामिल वेस्टइंडीज के विस्फोटक विकेटकीपर निकोलस पूरन ने भी शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई है

ICC Men's Player of the Month nominees for August 2023: पाकिस्तान के दो सितारों और वेस्टइंडीज के विस्फोटक विकेटकीपर ने अगस्त 2023 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई है। दो बार के ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम अगस्त 2023 के लिए नामांकित होने के बाद तीसरी बार प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल करना चाहेंगे। एमआरएफ टायर्स आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ने दो अर्द्धशतक और एक शतक के साथ पिछले महीने से अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी।

बाबर ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में स्कोररों को परेशान नहीं किया, लेकिन लगातार दो अर्द्धशतक के साथ दुर्लभ विफलता को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के कप्तान ने दूसरे वनडे में इमाम-उल-हक के साथ 118 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने एक रोमांचक आखिरी ओवर मुकाबले की नींव रखी। बाबर ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 53 रनों का योगदान दिया और इमाम (91 रन) और निचले क्रम ने उनका अच्छा समर्थन किया।

पाकिस्तान एक गेंद और एक विकेट शेष रहते मैच जीतने में सफल रहा, नसीम शाह एक बार फिर अफगानिस्तान के लिए बल्ले से बुरा सपना साबित हुए। इसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण 60 रन बनाए, जिससे उनकी टीम को 268/8 के सराहनीय स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 59 रनों की आसान जीत हासिल करते हुए 3-0 से सीरीज जीत के साथ क्लीन स्वीप हासिल की।

उनका असाधारण फॉर्म एशिया कप तक बढ़ा, जहां उन्होंने टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में नेपाल के खिलाफ 131 गेंदों में 151 रनों की शानदार पारी खेली। पारी के दौरान, बाबर खेल के इतिहास में 19 एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। इस शतक ने उन्हें पाकिस्तान के लिए सभी प्रारूपों में सर्वाधिक शतकों (31) के मामले में जावेद मियांदाद और सईद अनवर की बराबरी पर ला दिया। अब केवल यूनिस खान (41), मोहम्मद यूसुफ (39) और इंजमाम-उल-हक (35) के नाम अधिक शतक हैं।

पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान ने प्लेयर ऑफ द मंथ नामांकन हासिल करने के लिए अगस्त के महीने में बल्ले और गेंद से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती एकदिवसीय मैच में, उनके 50 में से 39 रन ने पाकिस्तान को 201 के सम्मानजनक कुल तक पहुंचाने में मदद की। गेंद के साथ, उन्होंने अब्दुल रहमान का विकेट लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिर्फ 59 रन पर समेट दिया।

शादाब की बल्लेबाजी का कौशल दूसरे वनडे में एक बार फिर पूरे प्रदर्शन पर था, जहां उन्होंने 35 गेंदों में 48 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार अर्जित किया। निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन ने खेल का रुख पलट दिया, जिससे पाकिस्तान को रोमांचक जीत मिली। उन्होंने अंतिम एकदिवसीय मैच में रियाज़ हसन, हशमतुल्लाह शाहिदी और शाहिदुल्लाह के साथ 3/42 के आंकड़े के साथ गेंद फेंकी, जिसने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी लाइन-अप की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान ने 3-0 से जीत हासिल की।

अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए, शादाब ने एशिया कप के शुरुआती मैच में नेपाल के खिलाफ चार विकेट लेकर चमक बिखेरी। इस बार, उन्होंने 4/27 के आंकड़े दर्ज करते हुए, नेपाल के निचले क्रम को ध्वस्त करने के लिए अपनी स्पिन और चालाकी का प्रदर्शन किया। निकोलस पूरन अगस्त में भारतीय टीम के लिए एक कांटा साबित हुए थे क्योंकि वेस्टइंडीज ने टी20 सीरीज जीत के साथ मेन इन ब्लू के खिलाफ अपने छह साल के सूखे को तोड़ दिया था।

पहले टी20I में, पूरन ने 34 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली, जिससे वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करते हुए 149/6 पर पहुंच गया। विंडीज के लिए यह स्कोर काफी साबित हुआ और उन्होंने भारत पर चार रन से रोमांचक जीत दर्ज की। संयमित पारी के बाद उन्होंने 40 गेंदों में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 67 रन की विस्फोटक पारी खेली। पारी ने खेल को भारत से दूर कर दिया और उनके विकेट के पतन के बावजूद, वेस्टइंडीज की नौवें विकेट की जोड़ी ने तनावपूर्ण मैच में अपनी टीम को जीत दिला दी।

हालाँकि, पूरन को तीसरे और चौथे टी20I में असफलताओं का सामना करना पड़ा, उन्होंने क्रमशः 20 और एक रन बनाए, जिससे भारत को श्रृंखला में वापसी करने और निर्णायक मुकाबले के लिए मजबूर होना पड़ा। फाइनल मैच में, पूरन ने 35 गेंदों में 47 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, क्योंकि वेस्टइंडीज ने 166 रनों का पीछा करते हुए आठ विकेट से जीत हासिल की। 141.93 की स्ट्राइक रेट से 176 रनों के साथ, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में पूरन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।