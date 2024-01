ICC ने निलंबन के दो महीने बाद तत्काल प्रभाव से श्रीलंका क्रिकेट का प्रतिबंध हटाया

Highlights आईसीसी ने रविवार को श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया आईसीसी के इस फैसले के बाद एसएलसी की आईसीसी सदस्यता बहाल हो गई है 10 नवंबर 2023 को, एसएलसी को ICC सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों के उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया था

दुबई: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार को श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया। आईसीसी ने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को दो महीने के निलंबन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सदस्य के रूप में बहाल कर दिया गया है। आईसीसी सदस्य के रूप में दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए नवंबर में एसएलसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

10 नवंबर 2023 को, श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को आईसीसी सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों के उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया था, विशेष रूप से, "अपने मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता और यह सुनिश्चित करना कि श्रीलंका में क्रिकेट का शासन, विनियमन और/या प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं है।"

आईसीसी बोर्ड की 21 नवंबर को बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंका द्विपक्षीय क्रिकेट और आईसीसी आयोजनों दोनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना जारी रख सकता है, लेकिन चल रहे अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप को दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे शुरू में श्रीलंका में खेला जाना था।

The ban imposed by the ICC on Sri Lanka Cricket in November 2023 has been lifted.https://t.co/qDPp8I2CM6