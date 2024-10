ICC Hall of Fame 2024: आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डिविलियर्स?, विराट कोहली ने लिखा-आप अपनी जगह के पूरी तरह हकदार हैं...

Highlights लोग हमेशा आपकी क्षमता के बारे में बात करते रहे हैं और यह सही भी है। प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं जिनके साथ मैंने खेला, आप निश्चित रूप से नंबर एक हैं। मुश्किल परिस्थितियों में आप अक्सर अपनी टीम को उबारने वाले व्यक्ति होते थे।

ICC Hall of Fame 2024: भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने जिन खिलाड़ियों के साथ वह खेले उनमें एबी डिविलियर्स को बुधवार को ‘सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर’ करार दिया। दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी डिविलियर्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंग्लैंड के दिग्गज एलिस्टेयर कुक और भारत की नीतू डेविड के साथ शामिल किया गया। एक खुले पत्र में कोहली ने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के अपने पूर्व साथी की जमकर तारीफ की। कोहली ने लिखा, ‘‘आप अपनी जगह के पूरी तरह हकदार हैं- आखिरकार, हॉल ऑफ फेम खेल पर आपके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है और आपका योगदान वाकई अद्वितीय रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोग हमेशा आपकी क्षमता के बारे में बात करते रहे हैं और यह सही भी है। आप सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं जिनके साथ मैंने खेला, आप निश्चित रूप से नंबर एक हैं।’’ कोहली ने डिविलियर्स के खेल के मूल्यों को बनाए रखने के विश्वास और दृढ़ता को ऐसे गुणों के रूप में वर्णित किया जिनका दर्शकों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ा।

Standing in the Hall of Fame

And the world's gonna know your name

'Cause you burn with the brightest flame. 🔥✨



Congratulations on making it to the ICC Hall of Fame, Abraham Benjamin de Villiers. 🙌



And who better than your biscuit Virat Kohli to write about you! ❤️… pic.twitter.com/p0MASaCWt3