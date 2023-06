ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: जिम्बाब्वे ने किया उलटफेर, वेस्टइंडीज को 35 रन से हराकर अंक तालिका में पहले स्थान पर, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights वेस्टइंडीज की टीम अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। नीदरलैंड ने दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया। दूसरे मैच में नीदरलैंड ने नेपाल को 7 विकेट से हराया।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 क्वालीफायर में जिम्बाब्वे ने बड़ा धमाका कर दिया। मेजबान टीम ने अपना वर्चस्व कायम करते हुए वेस्टइंडीज पर शानदार जीत दर्ज की। 35 रन से हराकर अंक तालिका में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया।

