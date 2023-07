ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज ने आखिरकार सुपर सिक्स में खाता खोला!, वनडे विश्व कप से बाहर होने के बाद ओमान को 7 विकेट से हराया

Highlights 39.4 ओवर में तीन विकेट पर 222 रन बनाकर जीत दर्ज की। 96 रन जोड़कर टीम की जीत की राह आसान की। नौ विकेट पर 221 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज ने आखिरकार सुपर सिक्स में जीत का स्वाद चख लिया और ओमान को 7 विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की। भारत में होने वाले एकदिवसीय विश्व में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुके इंडीज के लिए राहत भरी खबर है।

West Indies finally have their first win in the Super Six stage with a comprehensive victory against Oman 👊#CWC23 | 📝 #WIvOMA: https://t.co/zboAHJLZPtpic.twitter.com/2HnluhwARM — ICC (@ICC) July 5, 2023

ओमान के 222 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने मैन ऑफ द मैच ब्रेंडन किंग की 104 गेंद में 15 चौकों से 100 रन की पारी की बदौलत 39.4 ओवर में तीन विकेट पर 222 रन बनाकर जीत दर्ज की। किंग ने केसी कार्टी (29) के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 और कप्तान शाई होप (नाबाद 63) के साथ तीसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़कर टीम की जीत की राह आसान की।

Brandon King scored a fine century against Oman to fetch West Indies their first points in the #CWC23 Qualifier Super Six 💯



He is the @aramco#POTM 👏#WIvOMApic.twitter.com/67sKwC53PO — ICC (@ICC) July 5, 2023

किंग हालांकि शतक जड़ने के तुरंत बाद बिलाल खान की गेंद पर विकेटकीपर सूरज कुमार को कैच दे बैठे। किंग के आउट होने के बाद होप ने निकोलस पूरन (नाबाद 19) के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। ओमान ने इससे पहले 116 रन पर छह विकेट गंवाने के बावजूद विकेटकीपर सूरज (नाबाद 53) और शोएब खान (50) के बीच सातवें विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी की बदौलत नौ विकेट पर 221 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।

West Indies raced to a comfortable win over Oman for their first points in the Super Six stage of the #CWC23 Qualifier 👊#WIvOMA report 👇 — ICC (@ICC) July 5, 2023

सूरज और शोएब दोनों ने अपनी पारी में पांच-पांच चौके और एक-एक छक्का जड़ा। वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने 44 रन देकर तीन जबकि काइल मायर्स ने 31 रन देकर दो विकेट चटकाए। इस जीत के बावजूद हालांकि वेस्टइंडीज सुपर सिक्स चरण में चार मैच में दो अंक के साथ छह टीम के बीच पांचवें स्थान पर चल रहा है।

ओमान अंतिम स्थान पर है और अपने सभी पांच मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब वेस्टइंडीज इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप भारत में पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेला जाएगा।